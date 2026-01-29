Buena noticia para el turismo en Sonora: San Carlos inicia el 2026 con repunte en visitas

Guaymas, Sonora.- Con un pequeño repunte en afluencia de visitantes en relación al mismo periodo del año pasado, inició el mes de enero en este 2026 en San Carlos (SC), incluyendo a Guaymas, manifestó Luis Arturo Mungarro López.

El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Guaymas y San Carlos dijo que la ocupación hotelera es regular, pues, al igual que a todo el sector productivo en el estado y el país, la llamada cuesta de enero le está 'pegando' al turismo.

Indicó que comparativamente a enero del 2025, en este 2026 el repunte de visitantes es de entre el 3 y el 4 por ciento, "lo que podemos decir que no es tan malo, porque mientras no estemos por debajo de ese porcentaje, ya es ganancia".

Señaló que para lograr un repunte en la afluencia de visitantes, la OCV tiene proyectado organizar algunos eventos, siendo el primero el próximo 19, 20 y 21 de febrero, con el Rally de Motos, que congregará a cientos de motociclistas de la región, de Sonora y otras entidades del país, muchos de ellos acompañados de familiares.

Aparte, hay otros eventos, como congresos, bodas, festivales y demás, que van a contribuir a que tanto en San Carlos como en Guaymas se tenga un buen año en materia turística, apuntó. Por su parte, María Luisa Lugo Barrón, quien lidera a vendedores en la playa San Francisco, aseguró que durante este mes se ha reflejado la disminución de visitantes tanto en esta área como en el resto de San Carlos.

Comentó que durante los primeros días del mes, cuando las temperaturas estuvieron cálidas, se observó un poco de mayor afluencia en este destino, pero ahora nuevamente se desplomaron.

Fuente: Tribuna del Yaqui