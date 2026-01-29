Clima en Ciudad Obregón HOY 29 de enero: ¿Cuál es el pronóstico del tiempo este JUEVES?

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tienes actividades al aire libre o traslados programados este jueves 29 de enero, conviene revisar cómo será el clima en Ciudad Obregón hoy, ya que la jornada presentará cambios de temperatura y variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Aunque no se esperan condiciones extremas, el contraste entre la mañana fresca y una tarde más cálida podría requerir tomar precauciones.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del sitio Meteored.mx, este jueves iniciará con ambiente fresco y cielo parcialmente nuboso, mientras que por la tarde se prevé un aumento tanto en la temperatura como en la intensidad de la radiación solar. Durante la mañana, entre las 5:00 y 8:00 horas, Ciudad Obregón registrará temperaturas de entre 13 y 14°C, con sensación térmica similar.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves. Foto: Conagua

El cielo se mantendrá parcialmente nuboso en las primeras horas y tenderá a cubrirse conforme avance la mañana. El viento será flojo, principalmente del norte, con velocidades de 5 a 10 kilómetros por hora. El índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá en nivel bajo, por lo que no se prevén riesgos por radiación solar en este periodo. Hacia el mediodía y la tarde, las condiciones cambiarán de forma gradual.

A las 11:00 horas, el termómetro alcanzará alrededor de 20°C con cielo cubierto y viento del oeste. Para las 14:00 horas, se espera la temperatura más alta del día, con valores de hasta 24°C y una sensación térmica cercana a los 25°C. Aunque el cielo seguirá mayormente cubierto, el índice UV subirá a nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar, especialmente si se permanece al aire libre por periodos prolongados.

El viento será de componente noroeste, con rachas de hasta 16 kilómetros por hora. Durante la tarde avanzada, alrededor de las 17:00 horas, el ambiente comenzará a refrescarse ligeramente. Se esperan 22 grados, con cielo parcialmente nuboso y viento moderado del oeste, alcanzando velocidades de hasta 24 kilómetros por hora. A partir de este horario, el índice UV descenderá nuevamente a nivel bajo.

Ya en la noche, las condiciones serán más estables. A las 20:00 horas, la temperatura bajará a 18 grados, con cielo cubierto y viento flojo del noroeste. Para las 23:00 horas, el termómetro marcará cerca de 17 grados, con sensación térmica similar, sin presencia de radiación solar y con viento ligero, lo que dará paso a una noche fresca y tranquila en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)