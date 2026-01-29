Clima HOY jueves 29 de enero de 2026 en la NOCHE: Se alerta por LLUVIAS y TOLVANERAS en Sonora y en estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de jueves 29 de enero de 2026 se esperan lluvias y tolvaneras para Sonora y diversas regiones del país, así que si tienes planes para estar en el exterior o salir, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas de hoy y durante las primeras horas del viernes 30 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con Conagua, para esta noche de jueves 29 de enero, el frente frío número 32 ingresará sobre el noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California y con posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí. Además, aquí te presentamos dónde será que lloverá esta noche.

¿Dónde lloverá este jueves 29 de enero de 2026 en la noche?

Lluvias aisladas en:

Chihuahua

Lluvias con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en:

Veracruz (Olmeca)

Chiapas

Oaxaca

Lluvias aisladas en:

Tamaulipas

Puebla (Sierra Norte)

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Papaloapan y Los Tuxtlas)

Tabasco

Yucatán

Quintana Roo

El ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará chubascos en Guerrero y lluvias aisladas en Michoacán.

Mientras que para mañana, el frente frío número 32 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana, asociado con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana viernes 30 de enero de 2026?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Nautla).

Veracruz (Nautla). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Veracruz (Sotavento) y Guerrero.

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Veracruz (Sotavento) y Guerrero. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán.

Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán. Posible caída de lluvia engelante o aguanieve: zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; condición que se extenderá durante la madrugada del sábado en: cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

