Ciudad Obregón, Sonora.- La primera asamblea general ordinaria del 2026 de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) se realizó en Cajeme, siendo sede del evento el edificio CEN del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) unidad centro.

La reunión de trabajo entre directivos de las universidades de la entidad fue encabezada por el Secretario de Educación y Cultura (SEC) en Sonora, Froylán Gámez Gamboa.

"Se reúnen todas las rectoras y rectores; en cada asamblea tenemos distinta sede y en esta ocasión se llevó a cabo aquí en Itson Obregón. Aquí se discuten planes de estudios de las distintas universidades, tanto públicas como privadas, y se aprueban los mismos", comentó el secretario de la SEC.

En el desarrollo de la reunión, informó sobre los avances y proyectos estratégicos en diversos temas; por ejemplo, en becas, educación dual, vinculación con la industria, investigación, ciencia, tecnología e Inteligencia Artificial (IA).

Coepes celebra su primera asamblea del 2026 en Cajeme, con avances en educación superior

Gámez Gamboa destacó que se impulsan políticas educativas entre el Gobierno del Estado y la federación, las cuales van orientadas a ampliar la cobertura, fortalecer la permanencia estudiantil y atender los retos emocionales y formativos de las y los estudiantes.

Por su parte, Jesús Héctor Hernández López, rector del Itson, destacó la importancia del trabajo colaborativo para enfrentar los retos actuales de la educación superior. Estos incluyen la salud mental, la Inteligencia Artificial, la electromovilidad, los semiconductores, la sustentabilidad y la construcción de una cultura de paz que impacte en la creación de los próximos profesionistas.

Las universidades desempeñan un papel fundamental como referentes del conocimiento, investigación e innovación que son indispensables para construir una sociedad más justa, pacífica y sostenible", comentó.

Rodolfo Basurto Álvarez, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, explicó que se revisaron los logros alcanzados durante el año anterior y se trabajó en la agenda 2026, un periodo clave por el cierre de una etapa de gobierno.

En la asamblea también estuvo presente el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, quien destacó la creación de talento humano que ayudará a enfrentar los cambios sociales y económicos de la actualidad.

Coepes celebra su primera asamblea del 2026 en Cajeme, con avances en educación superior

Fuente: Tribuna del Yaqui