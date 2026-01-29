Congreso del Estado de Sonora aprueba en comisiones reforma para prevenir la injerencia sindical

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Asuntos del Trabajo del Congreso del Estado de Sonora aprobó por unanimidad una iniciativa de Reforma a la Ley del Servicio Civil y a la Ley de Responsabilidades y Sanciones, en materia de prevención de la injerencia sindical.

El diputado Óscar Ortiz Arvayo informó que con estas modificaciones, se faculta a las autoridades locales para perseguir y sancionar conductas de intervención indebida en los procesos sindicales de los poderes públicos, lo que fortalecerá el Estado de derecho.

"Así mismo, me permito informarles que para llegar a este punto de dictaminar, realizamos el proceso legislativo que nos mandata la constitución local y la ley orgánica de este poder legislativo, después de realizar foros".

Óscar Ortiz recordó que la propuesta se discutió con representantes sindicales del sector educativo, del Gobierno del Estado, centrales obreras y demás.

Fuente: Tribuna del Yaqui