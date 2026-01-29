¡Síguenos!
Congreso del Estado de Sonora aprueba en comisiones reforma para prevenir la injerencia sindical

Este jueves fue aprobada en la Comisión de Asuntos del Trabajo del Congreso del Estado de Sonora la reforma para prevenir la injerencia sindical

Congreso del Estado de Sonora aprueba en comisiones reforma para prevenir la injerencia sindical Foto: Cortesía

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Asuntos del Trabajo del Congreso del Estado de Sonora aprobó por unanimidad una iniciativa de Reforma a la Ley del Servicio Civil y a la Ley de Responsabilidades y Sanciones, en materia de prevención de la injerencia sindical.

El diputado Óscar Ortiz Arvayo informó que con estas modificaciones, se faculta a las autoridades locales para perseguir y sancionar conductas de intervención indebida en los procesos sindicales de los poderes públicos, lo que fortalecerá el Estado de derecho.

"Así mismo, me permito informarles que para llegar a este punto de dictaminar, realizamos el proceso legislativo que nos mandata la constitución local y la ley orgánica de este poder legislativo, después de realizar foros".

Óscar Ortiz recordó que la propuesta se discutió con representantes sindicales del sector educativo, del Gobierno del Estado, centrales obreras y demás.

Fuente: Tribuna del Yaqui

