Estudiantes del Conalep en Sonora compiten por su pase a la Olimpiada Nacional Conade 2026; estos son los detalles

San Luis Río Colorado, Sonora.- El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep), plantel San Luis Río Colorado, cuenta con un grupo de cinco estudiantes que participarán en el proceso clasificatorio rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026, compitiendo en eventos selectivos convocados por la Federación Karate México, con miras a formar parte de justas nacionales e internacionales.

Dentro de esta ruta, los cinco estudiantes competirán en el Selectivo Estatal de Karate los días 20 y 21 de febrero de 2026 en Ciudad Obregón, Sonora. Esta competencia congregará a la élite deportiva de la entidad, funcionando como el filtro oficial para definir a quienes representarán al estado y asegurar su lugar en la etapa final de la Olimpiada Nacional Conade.

Gobierno de Sonora: Estudiantes del Conalep compiten por su pase a la Olimpiada Nacional Conade 2026

Al respecto, la titular de Conalep Sonora, Luisa Cristina Rodríguez Ibarra, señaló que la participación en estos torneos es clave para el desarrollo integral de los estudiantes. Subrayó que, más allá de la competencia, se promueven pilares como la disciplina, los valores y el esfuerzo constante, posicionando el potencial de la juventud sonorense en las ligas deportivas más exigentes del país.

Alumnos y alumnas que representan al plantel en este proceso deportivo

Heidi Victoria Villarreal López , 4.º semestre, carrera de Asistente Directivo.

, 4.º semestre, carrera de Asistente Directivo. Emmanuel Viera Hernández , 6.º semestre, Refrigeración y Climatización.

, 6.º semestre, Refrigeración y Climatización. Kevin Roberto Rangel Mora , grupo 609, Refrigeración.

, grupo 609, Refrigeración. Hernández Ruiz Josué Gabriel, grupo 418, Refrigeración y Climatización.

grupo 418, Refrigeración y Climatización. Violet Aylin Romero Díaz, grupo 207, Enfermería.

Es importante destacar que, los alumnos Emmanuel Viera Hernández y Kevin Roberto Rangel Mora avanzaron al Primer Selectivo Nacional, que se realizará del 5 al 8 de febrero de 2026 en Oaxtepec, Morelos, en las instalaciones del Club Dorados Oaxtepec. Esto gracias a su esfuerzo, compromiso y dedicación durante su proceso deportivo.

Los estudiantes son entrenados por el maestro Emmanuel Viera Verdín, docente de Matemáticas en Conalep San Luis Río Colorado y entrenador de karate, quien ha sido una pieza clave en su formación deportiva y en el desarrollo de sus habilidades competitivas. Este encuentro es considerado uno de los escenarios de mayor nivel competitivo en la región y el primero clasificatorio del año. Los resultados de esta fase serán determinantes para la clasificación nacional y la conformación de representaciones internacionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui