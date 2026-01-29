Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó su visita al puerto de Guaymas, Sonora, ya que encabezará ceremonia de hundimiento del exbuque 'Cabo Corrientes' en el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense en San Carlos; acompañada del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, así como de la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González.

La visita de Sheinbaum por esta entidad será el próximo domingo primero de febrero de 2026. La agenda de la mandataria en territorio sonorense contempla como evento central el hundimiento controlado de un buque para la formación de un arrecife artificial, una iniciativa que busca fortalecer la biodiversidad marina y el turismo sustentable en la región, además de reforzar lo que se ha convertido en un principal atractivo turístico del 'Pueblo Mágico'.

Impulso al turismo en Sonora: Sheinbaum visita Guaymas para el hundimiento de un barco

Esta acción se complementará con una serie de reuniones de alto nivel con el sector empresarial, orientadas a consolidar la posición de Guaymas como un nodo logístico estratégico en el noroeste del país. Asimismo, las autoridades pertinentes abordaron aspectos de logística y coordinación para llevar a cabo el hundimiento de la embarcación de manera ordenada y responsable.

Se ha detallado que existen diversos proyectos próximos para Guaymas; algunos de estos planes fueron concebidos durante la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, no se ha logrado iniciar su ejecución. Por ello, la visita de la presidenta busca brindar lo necesario para dar inicio formal a las obras, lo que representaría una derrama económica significativa para Sonora.

La presidenta municipal, Karla Córdova González, señaló que la incorporación de un nuevo buque al sistema arrecifal permitirá ampliar los beneficios ambientales y económicos, al fomentar el turismo de buceo, las actividades recreativas y la regeneración de ecosistemas marinos, en beneficio tanto de visitantes como de la población local.

De acuerdo con los reportes emitidos por Protección Civil, este 29 de enero se esperan rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora (km/h) en la región costera de Sonora, incluyendo Guaymas, debido a la corriente en chorro subtropical; esto podría influir en la logística de las actividades al aire libre programadas en el puerto.

A pesar de las condiciones climáticas, la mandataria reiteró el carácter productivo de su agenda bilateral y nacional, manteniendo la línea de comunicación abierta con sectores clave del desarrollo económico, tal como lo hizo recientemente en su diálogo con el gobierno estadounidense para avanzar en temas comerciales.

Fuente: Tribuna del Yaqui