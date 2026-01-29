Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal, Javier Lamarque, y Drew Hoster, cónsul general de los Estados Unidos, este miércoles 28 de enero de 2026 tuvieron un encuentro de diálogo binacional con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y productivo del municipio de Cajeme, articulando esfuerzos conjuntos e impulsando medidas bilaterales que propicien un desarrollo económico y social que promueva el bienestar de la población.

Al inicio del encuentro, Javier Lamarque destacó la participación de Drew Hoster: "Su presencia refrenda la importancia de fortalecer los lazos de colaboración, entendimiento y oportunidades compartidas entre nuestras comunidades, nuestras economías y nuestras instituciones", expresó. Asimismo, reconoció la participación de las y los representantes de los diversos sectores productivos y sociales, pues son el pilar del desarrollo económico del municipio y de la región del sur de Sonora.

Javier Lamarque fortalece relación bilateral con el cónsul de EU para impulsar el desarrollo de Cajeme

La finalidad de este encuentro es intercambiar y escuchar ideas, para así construir soluciones que puedan generar condiciones que impulsen la competitividad, inversión, empleo y bienestar de las familias de Cajeme. Como respuesta, Hoster mostró una excelente actitud para escucharles y buscar los esquemas de mutuo compromiso, externando que el avance y desarrollo de Cajeme representa una gran ayuda de crecimiento para Estados Unidos.

Para concluir la reunión con los sectores productivos, Drew Hoster enfatizó que "El potencial que tiene Cajeme es importante y ustedes están en el camino correcto, al mostrar cómo son exactamente, similares, y el potencial; de cualquier manera, lo que yo pueda, los voy a ayudar, y otra vez gracias por este foro y permitirme estar aquí, escuchar los temas y lo que Cajeme tiene para ofrecer".

Fuente: Tribuna del Yaqui