Javier Lamarque inicia rehabilitación de infraestructura hidráulica en Cajeme para tres mil 500 vecinos

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque, inició trabajos de rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria en la calle Ponciano Arriaga y California, con el objetivo de mejorar la red hidrosanitaria en las colonias Cortinas y Constitución.

Explicó que la obra beneficiará de manera directa a alrededor de tres mil 500 habitantes. Contará con una inversión superior a los dos millones de pesos, destinados a la introducción de nuevas líneas de agua potable de cuatro, seis y ocho pulgadas de diámetro. También incluirá la rehabilitación de la red de alcantarillado con tuberías de 8 pulgadas.

El edil cajemense agregó que las acciones se realizarán en una superficie aproximada de cuatro mil metros cuadrados, equivalentes a 570 metros lineales de calle, y posteriormente se dará inicio a la pavimentación.

Durante el arranque de la obra, el alcalde destacó que estos trabajos permitirán mejorar las condiciones de vida de las familias del sector, al renovar por completo la infraestructura subterránea de agua potable y drenaje.

