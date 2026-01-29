La unidad está garantizada en la Cuarta Transformación: Lorenia Valles Sampedro

Hermosillo, Sonora.- "La fortaleza de nuestro movimiento está en la altura de miras y en el propósito de seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación, con humanismo y justicia social. En unidad y junto a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, Morena, PT y PVEM refrendamos nuestro compromiso de trabajar en favor del pueblo de México", afirmó la senadora de la República de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

Luego de la declaratoria de refrendo de la unidad hacia el proceso electoral de 2027, realizada por las dirigencias de los tres partidos políticos nacionales, Valles Sampedro celebró la prioridad de trabajar en favor del bienestar social porque "ésta es la esencia del movimiento que comenzó Andrés Manuel López Obrador, quien promovió una nueva forma de hacer política y de gobernar del lado de la gente".

"En 2018, 2021 y 2024, el pueblo de México mostró su confianza en el proyecto de la Cuarta Transformación; confianza que no es ciega, sino en función de los resultados que hoy dan cuenta de más de 13.4 millones de personas que han salido de la pobreza, gracias al aumento de los salarios, los programas de apoyo directo, además de las oportunidades para las y los jóvenes. Así seguirá siendo hacia 2027 y 2030", agregó la legisladora.

Lorenia Valles reconoció el apoyo de las fuerzas políticas a la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que "la unidad nos ha permitido lograr dos veces la presidencia de la República, la mayoría de las gubernaturas, la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso federal, así como buena parte de las legislaturas de las entidades federativas y de las presidencias municipales".

"En Sonora, gracias al liderazgo del gobernador Alfonso Durazo como dirigente político y a la voluntad de las fuerzas políticas estatales de Morena, PT, PVEM, PES y NA, la unidad también está garantizada hacia el futuro democrático de la entidad. Como proyecto de transformación social, el interés superior es y seguirá siendo servir al pueblo", concluyó.

La presidenta @Claudiashein está haciendo un gran trabajo en el diálogo con el gobierno de Estados Unidos; basado en el buen entendimiento, la ayuda mutua y el respeto a la soberanía.



Un ejemplo de la importancia de la integración económica entre los dos países, está en el… https://t.co/F8V0rgV1a6 — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) January 29, 2026

