OFICIAL: Revelan las FECHAS y CARTELERA de la ExpoGan Sonora 2026 en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este jueves 29 de enero de 2026, por fin se reveló la cartelera oficial de la Expogan Sonora 2026, que es considerado uno de los eventos más esperados del año en Hermosillo y en todo el estado, ya que se trata de una tradición que reúne lo mejor del ambiente ganadero y la diversión de una feria.
El objetivo principal de la Expogan es promover la actividad ganadera del estado, así como impulsar el desarrollo económico, cultural y social de la región. Sin embargo, no solo celebra el trabajo del campo; también se ha convertido en un punto de encuentro donde la música, la cultura y el entretenimiento se mezclan para crear una experiencia única que atrae a miles de visitantes.
Cada edición, el programa incluye actividades para todas las edades y gustos, incluyendo exposiciones de ganado, subastas y actividades para productores, así como conciertos, áreas con juegos mecánicos, comida típica, entre otras.
Para la ExpoGan 41, se ha anunciado un espectacular programa que incluye presentaciones de:
La ExpoGan 2026 se realizará del 22 abril al 17 de mayo.
Palenque
- 24 de abril
Espinoza Paz
- 25 de abril
Remmy Valenzuela
- 26 de abril
Los Parras
- 29 de abril
Christian Nodal
- 30 de abril
Bely y Beto
Tombochio
- 1 de mayo
Gerardo Ortíz
Joel Elizalde
- 2 de mayo
Yuridia
- 3 de mayo
La Banda MS
- 5 de mayo
Marisela
- 7 de mayo
Jorge Medina y Josi Cuen
- 9 de mayo
Grupo Firme
- 10 de mayo
Emmanuel y Mijares
- 11 de mayo
Función de Box
- 12 y 13 de mayo
Julión Álvarez
- 15 de mayo
Edén Muñoz
- 16 y 17 de mayo
Alejandro Fernández
Será en las próximas ruedas de prensa cuando se dé a conocer a los artistas que estarán en el Teatro del Pueblo y Explanada de las Estrellas.
