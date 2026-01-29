OFICIAL: Revelan las FECHAS y CARTELERA de la ExpoGan Sonora 2026 en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este jueves 29 de enero de 2026, por fin se reveló la cartelera oficial de la Expogan Sonora 2026, que es considerado uno de los eventos más esperados del año en Hermosillo y en todo el estado, ya que se trata de una tradición que reúne lo mejor del ambiente ganadero y la diversión de una feria.

El objetivo principal de la Expogan es promover la actividad ganadera del estado, así como impulsar el desarrollo económico, cultural y social de la región. Sin embargo, no solo celebra el trabajo del campo; también se ha convertido en un punto de encuentro donde la música, la cultura y el entretenimiento se mezclan para crear una experiencia única que atrae a miles de visitantes.

Cada edición, el programa incluye actividades para todas las edades y gustos, incluyendo exposiciones de ganado, subastas y actividades para productores, así como conciertos, áreas con juegos mecánicos, comida típica, entre otras.

¿Listos? uD83DuDD1C EXPOGAN SONORA 2026 pic.twitter.com/6n8SBxMmYc — ExpoGan Sonora (@ExpoGanSon) January 29, 2026

Para la ExpoGan 41, se ha anunciado un espectacular programa que incluye presentaciones de:

La ExpoGan 2026 se realizará del 22 abril al 17 de mayo.

Palenque

24 de abril

Espinoza Paz

25 de abril

Remmy Valenzuela

26 de abril

Los Parras

29 de abril

Christian Nodal

30 de abril

Bely y Beto

Tombochio

1 de mayo

Gerardo Ortíz

Joel Elizalde

2 de mayo

Yuridia

3 de mayo

La Banda MS

5 de mayo

Marisela

7 de mayo

Jorge Medina y Josi Cuen

9 de mayo

Grupo Firme

10 de mayo

Emmanuel y Mijares

11 de mayo

Función de Box

12 y 13 de mayo

Julión Álvarez

15 de mayo

Edén Muñoz

16 y 17 de mayo

Alejandro Fernández

Será en las próximas ruedas de prensa cuando se dé a conocer a los artistas que estarán en el Teatro del Pueblo y Explanada de las Estrellas.

Fuente: Tribuna del Yaqui