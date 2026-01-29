Pilotos sonorenses cumplen casi siete años presos en Venezuela sin sentencia; familiares denuncian irregularidades

Hermosillo, Sonora.- Desde hace seis años y nueve meses, los pilotos mexicanos Rafael Guadalupe Rocha Benítez y Francisco Javier Denis Dueñas permanecen detenidos en Coro, Venezuela, tras un aterrizaje de emergencia ocurrido el 28 de abril de 2019 en el aeropuerto José Leonardo Chirinos. Sus familiares en Caborca, Sonora, denuncian que el proceso está plagado de irregularidades, extorsiones y un retraso procesal extremo que ha impedido incluso la celebración de una audiencia preliminar.

A pesar de ser acusados de delitos graves como tráfico de drogas e invasión del espacio aéreo, la familia asegura que nunca se hallaron sustancias ilícitas en la aeronave. Según los testimonios, el fiscal del caso exigió cifras de hasta 500 mil dólares a cambio de su libertad, propuesta rechazada por falta de recursos. Francisco Javier Denis sostuvo que el desvío fue por clima extremo y fallas de motor: "Aterrizar en Coro fue una decisión para seguir con vida", declaró.

La situación es crítica, pues el caso suma más de 40 audiencias suspendidas y juicios interrumpidos. Annette Rocha, hermana de Rafael, ha solicitado formalmente la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Juan Ramón de la Fuente para agilizar su repatriación. Los familiares cuestionan por qué otros extranjeros han sido liberados recientemente mientras los sonorenses siguen en el olvido. "No pedimos privilegios, solo justicia y la aplicación de la ley", expresaron.

Las familias en Sonora viven en angustia permanente, señalando que la detención se ha prolongado injustamente sin una sentencia firme que valide las acusaciones. Argumentan que los pilotos contaban con un plan de vuelo autorizado desde México y que la filtración de agua en el combustible los obligó a descender. Mientras tanto, los detenidos permanecen recluidos en el estado de Falcón, enfrentando condiciones inciertas y la falta de respuestas claras por parte de las instancias diplomáticas.

Este llamado urgente busca evitar que el caso se pierda en el sistema legal de un país que atraviesa una severa crisis institucional. La exigencia es clara: una revisión transparente de las pruebas y el retorno de los connacionales a sus hogares. La comunidad de Caborca y los allegados de Rocha y Denis mantienen la esperanza de que el Gobierno de México priorice este expediente en su agenda bilateral con Venezuela, permitiendo que los pilotos, tras casi siete años de encierro, puedan finalmente recuperar su libertad.

