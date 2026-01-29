Pronóstico del tiempo Hermosillo: ¿Cómo estará el CLIMA HOY 29 de enero en la capital de Sonora?

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa, vale la pena revisar cómo será el clima en Hermosillo hoy jueves 29 de enero de 2026, ya que el día presentará variaciones importantes entre la mañana fresca y una tarde más cálida, además de cambios en la nubosidad y el viento. Conocer el pronóstico del tiempo permitirá tomar precauciones, elegir la ropa adecuada y planear actividades al aire libre sin contratiempos.

Así será el clima en Hermosillo HOY 29 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información compartida en el portal web Meteored.mx, este jueves comenzará con cielo cubierto y temperaturas templadas, mientras que durante la tarde se espera un aumento en el calor y niveles moderados de radiación solar, propios de la temporada invernal en la capital sonorense. Durante la mañana, Hermosillo registrará un ambiente relativamente fresco.

Así será el clima en Hermosillo este 29 de enero. Foto: Conagua

Entre las 5:00 y las 8:00 horas, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16°C, con sensación térmica similar. El cielo permanecerá cubierto y el viento será flojo, proveniente del noreste, con velocidades que irán de los 6 a los 11 kilómetros por hora. El índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá en nivel bajo, por lo que no habrá riesgos por exposición solar en las primeras horas del día.

Hacia el mediodía, las condiciones comenzarán a cambiar. Alrededor de las 11:00 horas, el cielo pasará a estar parcialmente nuboso y la temperatura alcanzará los 21°C. En este periodo, el índice UV subirá a nivel medio, por lo que se recomienda considerar el uso de protector solar si se permanece al aire libre. El viento será flojo, con dirección norte y rachas de hasta 14 kilómetros por hora.

Durante la tarde, se prevé el punto más cálido del día. A las 14:00 horas, el termómetro marcará hasta 25°C, con cielo cubierto y una sensación térmica similar. El viento se intensificará ligeramente, con rachas moderadas del oeste que podrían alcanzar entre 9 y 21 kilómetros por hora. El índice UV continuará en nivel medio. Para las 17:00 horas, la temperatura descenderá a 23°C, aunque la sensación térmica se mantendrá alrededor de los 25 grados debido al viento moderado, que podría alcanzar hasta 26 kilómetros por hora.

Para las próximas tres horas, se pronostica Viento con Rachas de 30 a 50 km/h, en diversas entidades de México.



Más información en las imágenes?? pic.twitter.com/MtbP9be9gj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 29, 2026

Por la noche, el clima será más estable y fresco. A las 20:00 horas, se esperan 19 grados con cielo parcialmente nuboso y viento flojo del oeste. Ya hacia las 23:00 horas, la temperatura bajará a 18 grados, con viento ligero del noreste y sin presencia de radiación solar, lo que dará paso a una noche tranquila en Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)