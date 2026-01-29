Refuerzan en Nogales vigilancia contra transporte ilegal; aseguran cuatro taxis piratas

Nogales, Sonora.- Con el objetivo de garantizar un servicio de transporte seguro y regulado, autoridades estatales y municipales pusieron en marcha el primer operativo del año para detectar unidades que operan de manera irregular en la ciudad fronteriza de Nogales.

La acción fue encabezada por la Delegación de Movilidad y Transportes del Estado, en coordinación con Seguridad Pública Municipal, y se desarrolló en el acceso a la colonia San Miguel, uno de los puntos estratégicos de la frontera.

Durante el operativo, personal estatal y agentes de Tránsito revisaron vehículos de transporte público, taxis y unidades comerciales para constatar que contaran con permisos, seguros vigentes y documentación conforme a la ley.

Como resultado, al menos cuatro vehículos identificados como "taxis pirata" fueron asegurados al no acreditar autorización para prestar el servicio. Las unidades fueron retiradas de circulación y trasladadas a un corralón, donde quedaron a disposición de la autoridad competente.

Además, se inspeccionaron vehículos de carga y reparto pertenecientes a distintas empresas, como parte de las acciones integrales de supervisión. Autoridades informaron que estos operativos se realizarán de manera constante y sorpresiva en distintos sectores de Nogales, como parte del proceso de ordenamiento del transporte.

Finalmente, se reiteró que los conductores con documentación en trámite contarán con un margen de tolerancia, siempre y cuando acudan a regularizar su situación y participen en las pláticas de orientación obligatorias.

Fuente: Tribuna del Yaqui