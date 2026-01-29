Renta de maquinaria en el Ayuntamiento de Navojoa se redujo hasta en un 95% para este 2026

Navojoa, Sonora.- El contar con maquinaria propia ha permitido que el Ayuntamiento de Navojoa asigne un presupuesto mínimo para este 2026 en cuestión de arrendamiento; lo cual no sólo reducirá considerablemente el gasto corriente del municipio, sino que también disminuirá el costo de las obras públicas.

De acuerdo a la Secretaría de Programación del Gasto Público, para este año se asignó aproximadamente un millón 800 mil pesos para la renta de maquinaria; cuando en años anteriores se destinaban más de 30 o 40 millones de pesos (mdp), lo cual significa una disminución del 95 por ciento.

Contrario a la reducción en el presupuesto de arrendamiento, para este 2026 el Ayuntamiento destinó una partida especial de 42 millones de pesos para la compra de tres retroexcavadoras, camiones recolectores, camiones de volteo, barredoras, entre otras unidades, con lo cual se buscará tener una capacidad de respuesta inmediata a las demandas de la gente en materia de problemas de vialidades, agua y drenaje.

Por su parte, el alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, precisó que, además de disminuir el gasto corriente, el contar con maquinaria propia permitirá reducir los costos de las obras de infraestructura, para poder darle solución a las demandas de la ciudadanía en cuestión de servicios públicos.

Sin duda, esto vendrá a mejorar la calidad de vida de todas las familias, es un rezago histórico que ha estado aquí en Navojoa por muchas décadas. Con esto vamos a avanzar más para poder resolver los problemas desde la raíz", afirmó.

Elías Retes puntualizó que el contar con maquinaria propia permitirá reducir los costos de las obras hasta en un 60 o 70 por ciento, así como una mayor celeridad en los trabajos, lo cual es la principal queja de la ciudadanía. Además, aseguró que con la nueva maquinaria adquirida, más la donada por el gobierno del estado, se proyecta realizar hasta 20 veces más obras que el año pasado.

Fuente: Tribuna del Yaqui