Renuevan portal de transparencia en Cajeme; mejoran la seguridad tras hackeo en 2025

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que los servidores del Ayuntamiento fueran hackeados en agosto de 2025 y tras meses de padecer una serie de inconvenientes en sus plataformas para atender la demanda de servicios digitales que solicitaban los contribuyentes. La administración municipal hizo la presentación de su nuevo portal de transparencia.

Al respecto, Arturo Parra, director de informática de Cajeme, explicó que, debido a que el portal con el que se contaba anteriormente se encontraba obsoleto y vulnerable, se dieron a la tarea de desarrollar uno nuevo con mejores herramientas de seguridad.

Nos dimos a la tarea de desarrollar otro portal más nuevo, porque el anterior estaba obsoleto y viejo, estaba totalmente vulnerable, no podíamos arriesgar lo que era la información del municipio o la de los ciudadanos", explicó el funcionario.

Agregó que el personal del área a su cargo elaboró un nuevo software. Fue un sistema completo para el manejo de la información, particularmente para la transparencia y más amigable para acceder a los datos que el usuario requiera. Además, señaló que la página nunca dejó de funcionar, pero no se podía mantener disponible por cuestiones de seguridad.

La página de transparencia siempre estuvo activa, estuvo actualizada por medio de los enlaces de cada una de las dependencias; sin embargo, hacia fuera, pues no lo podíamos tener por cuestiones de seguridad, pero sí se estuvo trabajando al interior en la página de transparencia anterior y se estuvo cargando la información conforme la ley lo estaba marcando", afirmó.

El funcionario destacó que, en cierta medida, las fallas en el sistema del ayuntamiento obedecen a la falta de mantenimiento del equipo, al cual no se le prestaba la debida atención desde hace aproximadamente una década. El costo de la nueva página de transparencia fue de 0 pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui