Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora se involucra en el bienestar estudiantil participando en el programa 'Familias Fuertes. Amor y Límites', impulsado por el Gobierno de México. Dicha estrategia tiene el objetivo de reforzar las habilidades de crianza, mejorar la comunicación en las familias y prevenir conductas de riesgo en niñas, niños y adolescentes, como es el consumo de sustancias prohibidas.

Esta estrategia se implementa en la identidad a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora (Sipinna), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y DIF Sonora. Froylan Gámez, titular de SEC, externó la importancia de que padres de familia y tutores estén atentos a las actividades y añadió que el personal de las instituciones educativas recibió capacitación por parte de la Secretaría de Gobernación, para aplicar el programa con sensibilidad, criterio y enfoque humanista.

SEC: El Gobierno de Sonora aplica estrategia nacional para prevenir conductas de riesgo en los educandos

Temas que se llevarán a cabo durante el programa

Adolescentes: tener metas y sueños

La familia: apoyar las metas y los sueños

Padres, madres y tutores: establecer reglas

Adolescentes: apreciar a nuestros padres y nuestros

La familia: empleo de las reuniones familiares

Adolescentes: la presión de los compañeros y el valor de los buenos amigos

La subsecretaria de Políticas Educativas para la Transformación de la SEC, maestra Guadalupe González Lizárraga y la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora (Sipinna), Carmen Lucía Munguía Gallegos, serán las personas encargadas de ejecutar el programa, guiando, acompañando y haciendo más fácil el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

No obstante, también se contará con la importante participación de la coordinadora estatal del Sistema Salva de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Zulema Guadalupe Boneo Silva, y Virginia Eduwiges Sabori Salazar, directora de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Movilidad en DIF Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui