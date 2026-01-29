Sheinbaum impulsa el turismo en Guaymas con su visita, inauguran la Feria de la Paz en Cajeme y más en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy jueves 29 de enero, conoce que la presidenta de México confirmó su visita al puerto de Guaymas, Sonora, para este fin de semana, ya que encabezará la ceremonia de hundimiento del exbuque 'Cabo Corrientes' en el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense en San Carlos.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Vinculan a proceso a implicados por el feminicidio de Nancy Gil López

Este jueves 29 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la vinculación a proceso de dos hombres, señalados como presuntos responsables de la desaparición y asesinato de Nancy Gil López, caso que impactó gravemente a Ciudad Obregón. Ambos sujetos fueron imputados tras acreditarse su probable participación en los delitos de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte y asociación delictuosa, al establecerse que formaban parte de un grupo delictivo que operaba en el municipio de Cajeme. Como parte de la resolución judicial, el juez impuso a los dos imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso penal.

Inauguran la Feria de la Paz en Cajeme

En representación del gobernador Alfonso Durazo, el titular de la Secretaría de Gobierno, Adolfo Salazar, inauguró la Feria de la Paz, en el municipio de Cajeme, programa que está encaminado a atender las causas que generan violencia, inseguridad y pobreza en la región. Agregó que desde la actual administración no se logra entender cómo es que en los últimos años se haya generado un proceso de descomposición, deterioro social, abandono, falta de oportunidades, bienestar, atención a nuestros jóvenes, inversión en educación y abatimiento de la pobreza.

Sheinbaum impulsa el turismo en Guaymas con su visita

La presidenta de México confirmó su visita al puerto de Guaymas, Sonora, para este fin de semana, ya que encabezará la ceremonia de hundimiento del exbuque Cabo Corrientes' en el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense en San Carlos; la visita por esta entidad será el próximo domingo primero de febrero de 2026. Se ha detallado que existen diversos proyectos próximos para Guaymas; algunos de estos planes fueron concebidos durante la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, no se ha logrado iniciar su ejecución. Por ello, la visita de la presidenta busca brindar lo necesario para dar inicio formal a las obras, lo que representaría una derrama económica significativa para Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui