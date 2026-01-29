Sonora se suma a la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos con humedal artificial en la UTH

Hermosillo, Sonora.- A través de la construcción de un humedal artificial en la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), el Gobierno de Sonora se suma a la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos que impulsa el Gobierno de México a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

El proyecto está dirigido por el investigador Carlos Castillo y reafirma el compromiso de la institución con el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, al impulsar acciones que contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático a nivel global.

El rector de la UTH, Abel Leyva Castellanos, destacó que se busca fortalecer la cultura del cuidado ambiental entre las nuevas generaciones, mediante acciones significativas como la construcción de dicho humedal, destinado a favorecer a la fauna que habita en el entorno.

"Nos va a permitir tener un cuerpo de agua para generar un encuentro ecosistémico con la fauna local que habita los alrededores del campus universitario, como jabalíes, coyotes, liebres, conejos y algunas aves, manteniendo la relación con la naturaleza", enfatizó.

El humedal tendrá una geomembrana especial en la zona inferior que impedirá la filtración del agua hacia el subsuelo, permitiendo su conservación, la llegada de fauna y el encuentro de la comunidad escolar con una nueva interpretación de la naturaleza.

uD83DuDFE0 A través de la construcción de un humedal artificial de la @uthermosillo, el @gobiernosonora se suma a la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos que impulsa el @GobiernoMX. uD83CuDF33?



uD83DuDCE8 Lee el boletín completo en: https://t.co/KxmkewxCgh pic.twitter.com/XbaDHoJtEF — SEC Sonora (@SECSonora) January 29, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui