Temperaturas en Sonora HOY 29 de enero: ¿Cuál es el pronóstico del CLIMA para este JUEVES?

Hermosillo, Sonora.- Antes de iniciar actividades este jueves 29 de enero de 2026, es importante conocer cómo será el clima en Sonora hoy, ya que la jornada estará marcada por contrastes térmicos, rachas de viento fuertes en la zona costera y bajas temperaturas durante la mañana, principalmente en regiones serranas. Este panorama puede influir en traslados, actividades al aire libre y labores en carretera, por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones.

Así será el clima en Sonora HOY 29 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este jueves se espera cielo medio nublado en gran parte del estado, sin probabilidad de lluvia, con un comportamiento atmosférico típico de invierno, pero con presencia relevante de viento del noroeste, especialmente en zonas cercanas al litoral. Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en la mayor parte de Sonora, mientras que en las sierras se prevé un clima muy frío, con posibles heladas.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

Municipios del norte y oriente del estado, como Agua Prieta y Nacozari de García, registrarán temperaturas mínimas cercanas a los 6 y 8°C, respectivamente. En Nogales y Magdalena de Kino, el termómetro se ubicará entre los 5 y 9°C al amanecer. En contraste, zonas del centro y sur, como Hermosillo, Ciudad Obregón y Guaymas, iniciarán el día con temperaturas mínimas de entre 12 y 14 grados.

Hacia la tarde, el clima será templado en gran parte del estado, con un aumento generalizado en las temperaturas. En municipios del noroeste como San Luis Río Colorado y Sonoyta, se esperan máximas de entre 25 y 26°C. Hermosillo alcanzará alrededor de los 25 grados, mientras que Ciudad Obregón y Huatabampo registrarán temperaturas cercanas a los 23 y 24°C. En Puerto Peñasco y Guaymas, el ambiente será templado, con máximas aproximadas de 23 grados.

En zonas serranas y del norte, las temperaturas se mantendrán más moderadas, con máximas entre los 17 y 20°C. Un factor relevante del día será el viento del noroeste, que se presentará con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora, y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Sonora, lo que podría generar tolvaneras en tramos carreteros y oleaje elevado en zonas marítimas.

uD83CuDF2C?Para las próximas tres horas, se pronostica #Viento con #Rachas de 30 a 50 km/h, en diversas entidades de #México.



Más información en las imágenes?? pic.twitter.com/MtbP9be9gj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 29, 2026

En el interior del estado, el viento será más moderado, con rachas menores, pero perceptibles durante la tarde. Por la noche, las temperaturas volverán a descender gradualmente, generando un ambiente fresco en la mayoría de los municipios y frío en regiones serranas, donde el termómetro podría bajar nuevamente a un solo dígito. El cielo continuará parcialmente nublado a medio nublado, sin probabilidad de precipitaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)