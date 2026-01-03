60 años, 60 historias: El fuerte golpe de 'Jimena' al sur de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante 40 horas consecutivas se registraron lluvias torrenciales en el sur de Sonora como parte de los efectos del huracán 'Jimena' que tocó tierra como tormenta tropical el 2 de septiembre del 2009.

En la portada de TRIBUNA al día siguiente se contabilizaban los daños que dejaron las históricas inundaciones en Guaymas y Empalme, donde se vieron interrumpidas las comunicaciones y dejando carreteras destruidas en distintos puntos de la región.

Las históricas lluvias que rompieron récord provocaron que miles de personas resultaran afectadas en gran parte de la región. El abasto de alimentos se vio interrumpido al quedar incomunicadas ciudades como Guaymas y Empalme, entre otras comunidades de la zona sur del territorio sonorense.

Llovió como nunca

Los registros marcaban 711 milímetros de lluvia en Guaymas y 340 en Empalme, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), situación que provocó que colapsaran las vías de comunicación, dejando incomunicadas por tierra a ambas ciudades.

Cierres de empresas y la suspensión de clases en todos los niveles educativos fueron otras de las afectaciones que provocó el fenómeno meteorológico que se había formado desde el 29 de agosto en el Océano Pacífico y tuvo una evolución muy rápida, llegando hasta huracán categoría 4 para finalmente degradarse a tormenta tropical cerca de la costa de Sonora.

'Jimena' es recordado como uno de los desastres naturales más desastrosos en la región por la intensidad y duración de las lluvias. Según cifras de las autoridades, se reportaron 193 mil afectados y 72,500 damnificados entre Guaymas y Empalme.

