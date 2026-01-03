Buenas noticias para la capital de Sonora: Hermosillo proyecta crecimiento turístico y mayor promoción en 2026

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo mantiene expectativas favorables para el desarrollo del turismo en los próximos años, con proyecciones que apuntan a un mayor crecimiento impulsado por la realización de eventos de distintos tipos y una estrategia enfocada en fortalecer la promoción del destino, lo que permitiría consolidar a la capital sonorense como un punto atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

Francisco García Karam, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo (OCV), señaló que la planeación anticipada de eventos culturales, deportivos, empresariales y de convenciones abre una oportunidad importante para diversificar la actividad turística y generar una mayor afluencia de visitantes a lo largo del año, reduciendo la dependencia del turismo de negocios tradicional.

"De concretarse estas proyecciones, el año 2026 podría superar los niveles registrados en periodos anteriores, al contar con una agenda más amplia de actividades y un mayor posicionamiento del destino a nivel regional y nacional. Esta dinámica permitiría mantener una ocupación hotelera más estable, así como un incremento en la actividad de restaurantes, comercios y servicios relacionados con el turismo", aseveró.

García Karam subrayó que el crecimiento turístico no depende únicamente de la organización de eventos, sino también de una estrategia integral de promoción en la que participen autoridades, sector privado y ciudadanía. La recomendación directa y la difusión positiva de la ciudad juegan un papel clave para mejorar la percepción de Hermosillo como destino competitivo.

Hermosillo mantiene expectativas favorables para el desarrollo del turismo en los próximos años

Fuente: Tribuna del Yaqui