Cajemenses inician el 2026 cumpliendo con el pago del predial en Tesorería

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante las primeras horas de este 2026 que apenas inicia, cientos de cajemenses se trasladaron hasta las instalaciones del edificio que alberga las oficinas y área de cajas de la Tesorería Municipal con el objetivo de cumplir de manera puntual y oportuna con el pago del impuesto predial.

Lo anterior fue dado a conocer por la misma dependencia, en donde también informaron que, en el caso de las personas que efectúen sus pagos, podrán aprovechar los descuentos del 20 por ciento para aquellos contribuyentes que decidan hacer el pago de manera presencial y el 25 para quienes lo lleven a cabo en línea.

De acuerdo a la información proporcionada por la Tesorería Municipal, la alta afluencia registrada refleja el compromiso de la ciudadanía con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como el interés por aprovechar los beneficios económicos que este programa ofrece por su pronto pago.

La dependencia municipal en materia de recaudación recordó que, por instrucciones del alcalde Javier Lamarque Cano, los recursos que se logren recaudar con motivo del cobro de los prediales serán destinados a obras públicas.

Trascendió que entre las obras y trabajos que se realizarán con los recursos, destacan aquellos relacionados con el fortalecimiento de los servicios públicos, mejoras en la infraestructura vial e hidrosanitaria, entre otras que contribuyan con el bienestar de los habitantes del municipio de Cajeme.

El Ayuntamiento de Cajeme invita a las y los contribuyentes a consultar horarios, modalidades de pago y más información a través de las redes sociales oficiales del Municipio de Cajeme para aprovechar los descuentos del mes de enero 2026.

Finalmente, cabe destacar que en diferentes ocasiones, Javier Lamarque Cano ha externado que el impuesto predial es el único ingreso con el que cuenta el municipio para llevar a cabo obras en beneficio de los ciudadanos.

