El gobierno de Hermosillo impulsa a 127 emprendedores con el programa 'Fast Track'

Hermosillo, Sonora.- Con el programa 'Fast Track', el Gobierno Municipal de Hermosillo capacitó durante 2025 a 127 mujeres y hombres emprendedores, quienes adquirieron herramientas clave para desarrollar y fortalecer sus negocios.

La Agencia Municipal de Desarrollo Económico informó que se impartieron 240 horas de capacitación a través del Centro Municipal del Emprendedor, con el apoyo de especialistas en emprendimiento.

Los participantes recibieron formación en propuesta de valor, modelo de negocios Canvas, costos, marketing digital, investigación de mercados, registro de marca, WhatsApp Business y régimen RESICO.

Además, accedieron a asesoría personalizada, networking y acompañamiento para definir su idea, elaborar su plan de negocio y conocer el proceso para formalizar su empresa. Todo el programa fue gratuito y fortaleció el ecosistema emprendedor local.

Fuente: Tribuna del Yaqui