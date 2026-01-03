Industriales de Cajeme alertan que la economía de México sigue estancada y el PIB crece poco

Ciudad Obregón, Sonora.- El 2025 fue un año limitado, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estimado entre 0.4 y 0.6 por ciento, cifras que reflejan un entorno de estancamiento económico, situación que se reflejó en una caída de la inversión privada. Lo anterior fue expuesto por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Ciudad Obregón, Francisco Fernández Jaramillo, quien agregó que para el año que inicia el PIB podría no superar el 1.4 por ciento.

"Las condiciones que han estado manteniendo a la economía en estos niveles, las hemos comentado en otras ocasiones; son, por un lado, la incertidumbre interna que viene derivada principalmente de la poca certeza que existe del comportamiento que va a tener el sistema de justicia, ya que las modificaciones que se hicieron a la ley judicial, pues no han sido todavía o no han tenido la oportunidad de ser probadas en plenitud, pero existe cierta postura o percepción de que no se va a tener realmente un mejor sistema del que se tenía anteriormente", expresó.

El líder de los industriales en el municipio de Cajeme mencionó como factores externos generadores de incertidumbre la renegociación del Tratado de Libre Comercio, debido a que se vislumbran escenarios que van desde ajustes en sus condiciones hasta cambios en su estructura bilateral o trilateral.

Fernández Jaramillo agregó que otra cuestión que genera preocupación es que las decisiones comerciales puedan estar siendo influenciadas por políticos, particularmente desde Estados Unidos, principal socio comercial de México.

Entre los factores mencionados por el presidente de Canacintra Obregón se encuentran temas relacionados con la imposición de aranceles, el aspecto migratorio, la seguridad y las relaciones internacionales, situaciones que consideró incrementan la volatilidad y dificultan la planeación empresarial.

Fuente: Tribuna del Yaqui