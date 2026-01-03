Medio millón de estudiantes de Sonora se beneficiarán del programa de becas, asegura Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora informó que, para 2026, consolidará su programa de becas con una inversión acumulada de mil millones de pesos, que beneficiará a más de medio millón de estudiantes en distintos municipios del estado. Desde el inicio de la actual administración de Alfonso Durazo Montaño, el presupuesto destinado a becas educativas ha registrado incrementos constantes.

Esto ha permitido fortalecer el programa Beca Sonora de Oportunidades, que actualmente cuenta con una inversión superior a 830 millones de pesos y atiende a estudiantes de todos los niveles educativos. Según el gobierno, el programa busca contribuir a la permanencia escolar y reducir la deserción, especialmente entre niñas, niños y jóvenes de familias con menores recursos.

Medidas

Como parte de estas medidas, se han entregado más de 22 mil tarjetas SIM con internet ilimitado a estudiantes de universidades públicas, con el objetivo de facilitar la conectividad y el acceso a herramientas digitales necesarias para sus estudios.

El presupuesto 2026 mantiene la asignación de recursos para becas, asegurando que continúe la inversión en apoyo educativo y en programas de conectividad en la entidad.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, el estado ha enfrentado retos en materia de deserción escolar, principalmente en zonas rurales y en comunidades con menores ingresos. En los últimos años, aproximadamente el 10 por ciento de los estudiantes de secundaria y preparatoria ha abandonado sus estudios antes de concluir el nivel correspondiente, cifra que las autoridades buscan reducir mediante apoyos económicos.

Sonora incrementa recursos para estudiantes en 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui