¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Alfonso Durazo

Medio millón de estudiantes de Sonora se beneficiarán del programa de becas, asegura Alfonso Durazo

El Gobierno de Sonora proyecta destinar mil millones de pesos en 2026 al programa de becas más grande en la historia del estado a estudiantes

Medio millón de estudiantes de Sonora se beneficiarán del programa de becas, asegura Alfonso Durazo
Sonora destinará mil millones de pesos a becas educativas en 2026 Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora informó que, para 2026, consolidará su programa de becas con una inversión acumulada de mil millones de pesos, que beneficiará a más de medio millón de estudiantes en distintos municipios del estado. Desde el inicio de la actual administración de Alfonso Durazo Montaño, el presupuesto destinado a becas educativas ha registrado incrementos constantes.

Esto ha permitido fortalecer el programa Beca Sonora de Oportunidades, que actualmente cuenta con una inversión superior a 830 millones de pesos y atiende a estudiantes de todos los niveles educativos. Según el gobierno, el programa busca contribuir a la permanencia escolar y reducir la deserción, especialmente entre niñas, niños y jóvenes de familias con menores recursos.

Medidas

Como parte de estas medidas, se han entregado más de 22 mil tarjetas SIM con internet ilimitado a estudiantes de universidades públicas, con el objetivo de facilitar la conectividad y el acceso a herramientas digitales necesarias para sus estudios.

El presupuesto 2026 mantiene la asignación de recursos para becas, asegurando que continúe la inversión en apoyo educativo y en programas de conectividad en la entidad.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, el estado ha enfrentado retos en materia de deserción escolar, principalmente en zonas rurales y en comunidades con menores ingresos. En los últimos años, aproximadamente el 10 por ciento de los estudiantes de secundaria y preparatoria ha abandonado sus estudios antes de concluir el nivel correspondiente, cifra que las autoridades buscan reducir mediante apoyos económicos.

Sonora incrementa recursos para estudiantes en 2026
Sonora incrementa recursos para estudiantes en 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Comenta esta nota
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.