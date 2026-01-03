Navojoa: Sarahí Espinoza lleva sus historias y emociones hasta la gran pantalla con la película 'Entre Líneas'

Navojoa, Sonora.- Fue gracias a los relatos e historias que le contaban sus abuelos desde niña como nació su pasión por la literatura; sin embargo, Sarahí Espinoza decidió crear sus propias historias y personajes, los cuales hoy en día han cobrado vida gracias a la magia del cine.

A su corta edad, Sarahí cuenta con un amplio repertorio, entre los cuales destacan 10 cuentos, una novela y dos guiones cinematográficos, los cuales han sido muy bien recibidos por el público navojoense.

Durante años, Sarahí escribía sus obras sólo para uso personal y para compartirlas a sus seres queridos; sin embargo, decidió salir de su zona de confort y compartir sus historias al mundo. Como lo fue durante la redacción del guion cinematográfico para la película 'Entre Líneas', una producción con talento 100 por ciento sonorense.

Yo siempre me he denominado como una escritora fantasma porque sólo escribía para mí, eso es lo que me ha frenado mucho, por lo que estoy muy orgullosa de que el mundo vea por primera vez lo que he hecho", afirmó.

La joven escritora navojoense se mostró muy feliz al ver cómo sus líneas se transformaron en personajes y emociones, gracias al elenco artístico de 'SLH Producciones', así como a la dirección del cineasta Santiago Hull, a quien agradeció la oportunidad de compartir su obra al mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui