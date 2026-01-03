Trabajo, salud y avances sociales, los deseos del alcalde Elías Retes para Navojoa este 2026

Navojoa, Sonora.- Tras despedir el año 2025, el presidente municipal de Navojoa emitió una carta abierta al pueblo, donde aseguró que el año nuevo será un gran reto para el municipio, pero se asumirá con responsabilidad y consciente de la confianza que cada familia de la ciudad le ha depositado.

Jorge Alberto Elías Retes, alcalde de la 'Perla del Mayo', expresó su deseo de que este año 2026 traiga cosas buenas para toda la comunidad navojoense, como lo es trabajo, salud, amor y fraternidad; así como la consolidación de los avances sociales, siempre poniendo en el centro a las personas y fortaleciendo el tejido de las comunidades indígenas de la región.

Hoy también pienso en nuestros paisanos que, aun estando lejos, nunca se van del corazón; en nuestros adultos mayores, a quienes cuidamos y valoramos; en nuestras niñas y niños, a quienes siempre debemos atender con prioridad, y en las familias, que son el alma de Navojoa. Ustedes le dan sentido a todo este esfuerzo", manifestó el munícipe.

El alcalde también agradeció a las y los servidores públicos, así como a los representantes en las cámaras legislativas a nivel estado y federación, además de los ciudadanos de Navojoa que han aportado su trabajo, su tiempo y su confianza para que la 'Perla del Mayo' siga creciendo como municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui