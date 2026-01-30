Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció el arranque del registro para la Beca Sonora de Oportunidades, dirigida a estudiantes de universidades públicas, correspondiente al periodo 2026-1, fortaleciendo el acceso a la educación superior.

El mandatario estatal subrayó que este programa representa una de las políticas públicas más importantes de su administración para garantizar la permanencia y continuidad académica de miles de jóvenes sonorenses, al destinarse más de mil millones de pesos este 2026, el monto más alto en la historia del estado para becas educativas.

El registro estará disponible del 30 de enero al 13 de febrero y el trámite se realizará completamente en línea a través de la app Sonora Digital, por lo que es indispensable contar con la Llave MX. Esta herramienta digital se puede crear gratuitamente a través del portal www.llave.gob.mx

Durante el primer semestre de 2026, se contempla beneficiar a 44 mil 500 estudiantes de universidades públicas, reafirmando el compromiso del gobernador Durazo con la educación como motor de igualdad y desarrollo social. En lo que va de la actual administración, más de 605 mil estudiantes de todos los niveles educativos han recibido algún tipo de apoyo.

El gobernador Durazo reiteró que su administración se ha asignado el presupuesto más alto en la historia de Sonora para impulsar la educación, como la gran igualadora de oportunidades sociales.

Alfonso Durazo anuncia convocatoria de Beca Sonora de Oportunidades; van más de 600 mil estudiantes becados

Fuente: Tribuna del Yaqui