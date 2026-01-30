Hermosillo, Sonora.- Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio inicio en Sonora al Programa Nacional de Vivienda más ambicioso en la historia del estado, que contempla la construcción de 60 mil hogares, de los cuales 17 mil 700 ya están en proceso en distintos municipios.

Las primeras obras se desarrollan en Ciudad Obregón, Hermosillo, Caborca y Puerto Peñasco, como parte de una primera etapa estatal de 37 mil viviendas, con la meta de que 20 mil estén concluidas para el año 2027.

De acuerdo con el mandatario estatal, este avance fue posible gracias a la coordinación entre el Gobierno de Sonora y el Gobierno de México, lo que permitió incrementar en 77 por ciento la meta original, que inicialmente era de 33 mil 800 viviendas, hasta alcanzar las 60 mil aprobadas para la entidad.

Arranca en Sonora el mayor programa de vivienda de su historia; son 60 mil casas proyectadas

Uno de los factores clave para acelerar el proyecto fue la aportación de tierra por parte del Gobierno del Estado, lo que posiciona a Sonora como la primera entidad del país en avanzar de manera firme hacia el cumplimiento de la meta nacional proyectada al año 2030. Esta estrategia permitirá ofrecer viviendas a precios accesibles, al eliminar el costo del terreno, beneficiando tanto a derechohabientes del Infonavit como a personas sin acceso a prestaciones sociales.

Actualmente, ya se cuenta con terrenos para la construcción de 37 mil viviendas, mientras que se gestionan los requisitos necesarios para completar las 23 mil restantes, con el objetivo de ampliar el acceso a una vivienda digna en los 72 municipios del estado.

En esta etapa, la edificación está a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). A través de la Conavi se construyen 6 mil 200 viviendas, distribuidas en Cajeme (302), Puerto Peñasco (816), Agua Prieta (mil 80), Álamos (100), Nogales (mil 502) y Hermosillo (dos mil 400).

De manera paralela, el Infonavit impulsa la construcción de 11 mil 528 viviendas adicionales en Hermosillo (2 mil 624), Empalme (252), Cajeme (mil 56), Caborca (384), Navojoa (mil 459), Nogales (tres mil 562), Agua Prieta (mil 729), Guaymas (360) y San Luis Río Colorado (102).

Arranca en Sonora el mayor programa de vivienda de su historia; son 60 mil casas proyectadas

Fuente: Tribuna del Yaqui