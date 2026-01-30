Ayuntamiento de Navojoa anuncia la construcción de cuatro mil viviendas por parte de Conavi

Navojoa, Sonora.- Durante sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Navojoa aprobó el cambio de uso de suelo en la zona industrial de la ciudad, para habilitar los terrenos como uso de suelo habitacional, donde se proyecta la construcción de más de cuatro mil viviendas por parte del Gobierno Federal.

Las autoridades precisaron que se trata de un predio de 47 hectáreas que serán donadas a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para que el gobierno federal realice una inversión aproximada de dos mil 200 millones de pesos (mdp).

Julio César Gutiérrez Apodaca, director de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Navojoa, informó que se trata de un proyecto habitacional vertical de alta densidad en modalidad multifamiliar y con un tope de cuatro mil viviendas.

El funcionario municipal explicó que el predio se ubica en el sector oriente de la ciudad, cercano a la carretera Navojoa – Álamos, el cual cuenta con la aprobación del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn), como una zona factible para el asentamiento urbano.

Por su parte, el alcalde Jorge Alberto Elías Retes señaló que la cristalización de este proyecto no sólo significará una mejor calidad de vida para las familias trabajadoras, sino que también representará una gran derrama económica para el municipio, superior a los 2.2 millones de pesos.

Esta es una gestión del municipio que como tope tiene cuatro mil viviendas; esperamos que haya una buena derrama económica en el municipio con este proyecto… Ahora nuestro trabajo como municipio será llevar los servicios públicos para que pueda venir la inversión", señaló el munícipe.

Durante la sesión de cabildo, los regidores dividieron opiniones tras considerarlo poco viable, debido a la distancia y a la crisis de agua que hay en el sector; sin embargo, las autoridades puntualizaron que se escogió ese predio tras una revisión exhaustiva en la periferia de la ciudad y sólo ahí se encontró espacio suficiente para albergar las cuatro mil viviendas juntas.

