Cambian fechas de la Olimpiada Regional de Beisbol que se realizará en Sonora; aquí los detalles

Hermosillo, Sonora.- Se realizó un reacomodo de actividades en la Olimpiada Regional, en beisbol, en el que se recorrió su celebración del 20 al 22 de marzo, dos semanas después de la fecha planeada, luego de aplicarse una reestructuración al calendario de esa fase eliminatoria de la Región Uno.

Con estas modificaciones realizadas, el 'rey de los deportes' compartirá jornadas al lado del softbol, los días 20, 21 y 22 de marzo, mientras que, en el caso de la tercera disciplina a realizarse en la capital de Sonora, el levantamiento de pesas, seguirá como estaba estipulada su fecha de inicio acordada, que es el 7 y 8 de marzo.

En total, dentro de la Olimpiada Regional 2026 habrá participación de 17 deportes de tal forma, para competir en los 14 restantes, la delegación Sonora visitará las otras cuatro entidades que son parte de la Región Uno: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua.

1????Uno de los tres deportes que recibirá Sonora en la Olimpiada Regional, el beisbol, tuvo un reacomodo de actividades, al trasladarse su celebración del 20 al 22 de marzo, luego de aplicarse una leve reestructuración al calendario de esa fase eliminatoria de la Región Uno. pic.twitter.com/hvBzGageA8 — CODESON Oficial (@CODESONoficial) January 29, 2026

Además del beisbol, otras disciplinas tuvieron pequeñas modificaciones, como el caso del atletismo, ajedrez y taekwondo, al agregarse y/o cambiarse algunos días más de competencias en sus sedes correspondientes.

En la primera etapa de la contienda regional, al tiempo que la halterofilia esté en Sonora, Baja California hará los honores al tenis de mesa y al frontón, a efectuarse ambos del 5 al 7 de marzo, en Tijuana y Ensenada, respectivamente.

Las disciplinas de levantamiento de pesasuD83CuDFCB?, softboluD83EuDD4E y beisbol??, de las cuales Sonora será sede dentro de la Olimpiada Regional 2026, habrán de realizarse en dos diferentes etapas en el mes de marzo, todas a efectuarse en la capital sonorense.https://t.co/JZRGsiw1q5 pic.twitter.com/9ZTwVDDFls — CODESON Oficial (@CODESONoficial) January 14, 2026

Entre el 11 y el 15 de marzo, Mexicali, Baja California, organizará el atletismo, mientras que la capital chihuahuense albergará handball y tenis; en tanto, Culiacán, Sinaloa, fungirá como anfitrión del volibol de playa y beisbol 5. A su vez, el basquetbol jugará sus encuentros en La Paz, Baja California Sur.

Luego vendrá la fase del 19 al 22 de marzo, con la segunda etapa en Hermosillo, mediante la 'pelota blanda' y el beisbol, dejando el ajedrez, boxeo y futbol para Chihuahua, mientras que el baloncesto 3X3 lo desarrollará la capital sudcaliforniana.

Para cerrar las eliminatorias de la Olimpiada Regional 2026, el voleibol de sala será en La Paz, Baja California Sur, el 27 y 28 de marzo, mientras que el taekwondo dará el cerrojazo final en Tijuana, Baja California, los días 3 y 4 de abril.

Fuente: Tribuna del Yaqui