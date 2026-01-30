Claudia Sheinbaum realizará gira de DOS DÍAS en Sonora; esta será su AGENDA

Hermosillo, Sonora.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que estará de gira por Sonora este fin de semana. Durante su discurso dio detalles específicos de su agenda, mencionando que este viernes 30 de enero de 2026 estará en Tijuana, Baja California y, posteriormente, el día sábado y domingo, se encontrará en Sonora para inaugurar la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes y también encabezará un evento en el puerto de Guaymas.

Asimismo, sostendrá reuniones con empresarios de la región para dar seguimiento a inversiones estratégicas y proyectos de desarrollo económico en el estado. Se espera que Sheinbaum realice una conferencia de prensa con el Gabinete de Seguridad en el estado de Sonora, como lo ha hecho en las últimas semanas en los lugares que ha visitado; sin embargo, la presidenta aún no lo ha confirmado.

Claudia Sheinbaum realizará una gira de dos días en Sonora; esta será su agenda

La visita presidencial se enmarca en la estrategia federal de impulso a la inversión, crecimiento económico y desarrollo sustentable, con Sonora como una de las entidades prioritarias dentro de la agenda nacional; la presencia de la mandataria en esta región responde a tres ejes prioritarios para la administración federal; aquí te los presentamos:

El eje logístico - Guaymas y la conexión con Chihuahua : La inauguración de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes representa la culminación de un proyecto de conectividad clave. Al conectar Sonora con Chihuahua, se facilita el flujo de mercancías hacia los cruces fronterizos, fortaleciendo el papel del puerto de Guaymas como centro estratégico de exportación vinculado al Plan Sonora.

Aunque no se ha confirmado una reunión pública del Gabinete de Seguridad, Sonora y Baja California son estados prioritarios en la estrategia nacional de pacificación. La visita a municipios fronterizos y serranos busca reforzar la coordinación operativa entre la secretaría de Marina, la Sedena y la Guardia Nacional, en zonas donde la seguridad en las rutas comerciales es vital para mantener la inversión extranjera.

Seguimiento al Plan Sonora: Esta gira reafirma la continuidad de las políticas de transición energética. Sonora se mantiene como el centro de los proyectos de energía solar y explotación de litio en México. La supervisión en Guaymas permitirá evaluar las obras de modernización portuaria que buscan posicionar al estado como un nodo competitivo frente a los mercados del Pacífico.

Se espera que la presidenta esté este sábado en Bavispe y el domingo en Guaymas.

Fuente: Tribuna del Yaqui