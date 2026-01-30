Claudia Sheinbaum realizará su quinta gira de trabajo por Sonora este fin de semana

Hermosillo, Sonora.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará una gira de trabajo por Sonora los días 31 de enero y 1 de febrero, con actividades programadas en los municipios de Bavispe y Guaymas, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal destacó que esta será la quinta visita de la presidenta al estado desde el inicio de su administración, lo que refleja el respaldo del Gobierno de México a los proyectos estratégicos que impulsa Sonora en materia de desarrollo regional, conectividad, turismo sustentable y bienestar social.

Durante su agenda de este fin de semana, la presidenta Sheinbaum acudirá el sábado al municipio de Bavispe, donde dará seguimiento a la ampliación y modernización de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, una obra considerada histórica para la región serrana del norte del país y que fue gestionada durante décadas por habitantes de la zona.

De acuerdo con el gobernador Durazo, se trata de un proyecto demandado por más de 70 años, cuya primera gestión formal se remonta a 1933, y que hoy avanza gracias a una visión de desarrollo con enfoque social y justicia territorial, con el respaldo del Gobierno de México.

Para el domingo 1 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene programada su visita a Guaymas, donde participará en el hundimiento del Patrulla Costera 'Cabo Corriente', el cual se integrará al Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS), un proyecto impulsado por el Gobierno de Sonora para fomentar el turismo sustentable, la conservación del ecosistema marino y el desarrollo regional.

El SAAS es el primer sistema arrecifal artificial con estas características en Latinoamérica y representa una estrategia para fortalecer la actividad turística y la protección ambiental en el litoral sonorense.

Durazo Montaño recordó que la presidenta Sheinbaum ha visitado Sonora en diversas ocasiones, entre ellas el 21 de diciembre de 2024 en Vícam; los días 29 y 30 de marzo de 2025 en San Luis Río Colorado y Bavispe; el 11 y 12 de julio de 2025 en Ciudad Obregón y Vícam Switch; así como el 6 de septiembre de 2025 en Hermosillo.

La gira de este fin de semana, señaló, reafirma la coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora para consolidar proyectos que generen bienestar, conectividad, sustentabilidad y nuevas oportunidades para las comunidades del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui