Clima en Hermosillo HOY: Viernes soleado y con temperaturas cercanas a los 30°C

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo para este viernes 30 de enero de 2026 presentará cielos despejados y un aumento progresivo en la temperatura, por lo que es importante conocer cómo cambiarán las condiciones a lo largo del día para organizar actividades al aire libre y tomar precauciones ante el calor del mediodía. Aunque la mañana será fresca, el ambiente se tornará caluroso conforme avance la jornada, especialmente por la tarde.

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, las primeras horas del día iniciarán con cielo despejado y temperaturas cercanas a los 13°C, mismas que se mantendrán relativamente estables entre las 06:00 y 07:00 horas, con sensación térmica similar y vientos flojos del noreste de entre siete y 15 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

A las 08:00 horas el termómetro subirá ligeramente hasta los 14°C, manteniéndose el ambiente seco y sin radiación solar significativa. Hacia las 09:00 horas, el clima en Hermosillo continuará soleado y la temperatura alcanzará los 16°C, marcando el inicio de un ascenso más notorio. Para el final de la mañana, alrededor de las 11:00 horas, se espera una temperatura de 23°C, con sensación térmica de hasta 24°C y índice UV en nivel medio, por lo que ya será recomendable el uso de protección solar si se permanece al aire libre por periodos prolongados.

Durante la tarde, Hermosillo registrará el punto más alto de calor del día. A las 14:00 horas, el termómetro llegará hasta los 29°C, con sensación térmica cercana a los 27°C y cielo completamente soleado. Aunque el viento del norte será flojo, las condiciones pueden favorecer una sensación de calor más intensa, por lo que se sugiere mantenerse hidratado y evitar exposición directa al sol en las horas centrales del día.

Por la tarde-noche, el clima comenzará a estabilizarse. A las 17:00 horas se prevé una temperatura de 27 grados, con viento moderado del oeste y sin radiación UV significativa. Más tarde, a las 20:00 horas, el ambiente será más fresco con 19 grados y cielo despejado, condiciones que se mantendrán hasta las 23:00 horas, cuando la temperatura seguirá en 19 grados, acompañada de viento moderado del noreste.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)