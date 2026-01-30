Clima en Sonora HOY 29 de enero: Viernes con frío matutino, calor por la tarde y vientos fuertes

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora para este viernes 30 de enero de 2026 presentará marcados contrastes a lo largo del día, por lo que es importante conocer cómo evolucionarán las condiciones meteorológicas antes de salir de casa. Aunque las primeras horas serán frías (e incluso muy frías en zonas serranas), durante la tarde el ambiente se tornará cálido en gran parte del estado, acompañado de vientos intensos del norte que podrían generar tolvaneras y afectar la visibilidad en carretera.

Así será el clima en Sonora este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, durante la mañana de este viernes se espera cielo medio nublado a nublado, sin probabilidad de lluvia en la región. El ambiente será frío a fresco, con temperaturas mínimas que descenderán de forma importante en el norte y oriente del estado.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

Municipios como Agua Prieta podrían registrar valores cercanos a los -3°C, mientras que en Nogales se prevén mínimas alrededor de -1°C. En zonas serranas de Sonora, no se descartan heladas durante las primeras horas del día. En ciudades del centro y sur, como Hermosillo, el día iniciará con temperaturas cercanas a los 13°C, mientras que en Ciudad Obregón y Guaymas las mínimas rondarán entre 12 y 13 grados, con sensación fresca al amanecer.

En la región norte, Caborca y Sonoyta comenzarán el día con temperaturas entre 8 y 12°C, bajo cielo mayormente despejado. Hacia la tarde, el panorama cambiará de forma notable. El ambiente será templado a cálido en Sonora, con máximas que oscilarán entre los 24 y 29 grados en varias zonas del estado. Hermosillo y Caborca alcanzarán cerca de 29 grados, mientras que Ciudad Obregón podría llegar a los 28°C.

En Puerto Peñasco y Guaymas, las temperaturas máximas se ubicarán entre 24 y 25 grados, manteniendo condiciones agradables pero con incremento del viento. Uno de los factores más relevantes del día será el viento de componente norte, con velocidades sostenidas de 30 a 40 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora en distintas regiones de Sonora.

Estas condiciones favorecen la presencia de tolvaneras, principalmente en zonas abiertas y tramos carreteros, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir. Durante la noche, el ambiente volverá a refrescarse gradualmente, con cielos parcialmente nublados y descenso en las temperaturas, cerrando el día con valores templados en la mayor parte del estado, pero fríos nuevamente en zonas del norte y la sierra.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)