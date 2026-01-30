¿Cómo estará el CLIMA en Ciudad Obregón HOY? Pronóstico completo para este viernes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tienes actividades programadas al aire libre, traslados por Ciudad Obregón o piensas exponerte al sol durante varias horas, es importante revisar cómo se comportará el clima este viernes 30 de enero de 2026 en la cabecera municipal de Cajeme. A lo largo del día se prevén cambios graduales en la temperatura y en la intensidad del viento, por lo que tomar precauciones desde temprano puede marcar la diferencia para evitar molestias por frío, calor o exposición solar innecesaria.

Así será el clima en Ciudad Obregón viernes 30 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información compartida en el portal web Meteored.mx, este viernes 30 de enero de 2026 se espera un día mayormente estable en Ciudad Obregón, con presencia de nubes y claros desde las primeras horas, temperaturas frescas por la mañana y un ascenso térmico importante hacia la tarde, acompañado de viento moderado.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: CAMe

Durante la mañana, el ambiente será fresco. Desde las 06:00 horas se prevén cielos con nubes y claros y una temperatura cercana a los 12°C, con sensación térmica similar. Conforme avancen las primeras horas del día, el termómetro irá en ligero ascenso: a las 07:00 se espera alrededor de 13°C y a las 08:00 cerca de 14°C, aún con cielo parcialmente nublado. El viento será flojo, con dirección variable entre el noroeste, noreste y norte, con velocidades que oscilarán entre los siete y 15 kilómetros por hora.

En este periodo, el índice UV se mantendrá bajo. Hacia media mañana y el mediodía, las condiciones cambiarán. Para las 09:00 horas se anticipa cielo soleado y una temperatura cercana a los 17°C. Alrededor de las 11:00, el ambiente será mucho más cálido, con valores que alcanzarán los 23°C y una sensación térmica de hasta 25 grados. En este punto del día, el índice UV subirá a nivel medio, por lo que se recomienda utilizar protección solar si se permanece al aire libre durante periodos prolongados.

El viento será moderado, principalmente del noroeste. Durante la tarde, Ciudad Obregón registrará las temperaturas más altas del día. A las 14:00 horas se pronostican hasta 28°C, con cielo parcialmente nublado y sensación térmica cercana a los 27°C. El viento continuará moderado, con rachas de hasta 27 kilómetros por hora desde el oeste. Estas condiciones pueden generar una sensación de calor más intensa, especialmente en zonas con poca sombra.

Al caer la tarde y entrada la noche, el ambiente comenzará a refrescar. A las 17:00 horas se prevén alrededor de 24 grados, y para las 20:00 la temperatura descenderá a 19°C, con cielo de nubes y claros y viento flojo del oeste. Finalmente, hacia las 23:00 horas, el termómetro marcará cerca de 17°C, con viento ligero del noroeste, manteniéndose condiciones estables y sin cambios bruscos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)