Cuarta edición del Presupuesto CRECES: Más de 70 mil votos deciden 51 obras y parque incluyente en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La cuarta edición del Presupuesto CRECES consolidó la participación ciudadana como eje de decisión en Hermosillo, al registrar la votación de más de 71 mil personas que eligieron las obras prioritarias para sus colonias y para la ciudad en general, ejercicio que permitirá invertir 100 millones de pesos durante el presente año.

El director de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Hermosillo, Daniel García Escalante, destacó que en total fueron propuestas ganadoras que abarcan 51 obras distribuidas en distintos rubros, entre ellos iluminación y seguridad vial, rehabilitación de camellones y banquetas, fortalecimiento de centros comunitarios, mejora de espacios deportivos, parques y otros más.

"El proyecto de ciudad que obtuvo mayor respaldo fue el 'Parque para niñas y niños con autismo', al concentrar 38 mil 658 votos, posicionándose como la propuesta más apoyada entre un total de 71 mil 46 sufragios emitidos. El resultado reflejó el interés de la comunidad por impulsar espacios incluyentes y con impacto social", aseveró.

Precisó que, además de las 51 obras ganadoras, el Ayuntamiento hará cinco propuestas adicionales que quedaron en segundo lugar; serán financiadas con otros recursos municipales, debido a la mínima diferencia de votos registrada.

Indicó que las propuestas ganadoras incluyeron 15 proyectos de iluminación y seguridad vial, cinco de rehabilitación de camellones y banquetas, 13 de centros comunitarios, ocho de espacios deportivos, 12 de rehabilitaciones de parques en colonias y dos de centros de respuesta inmediata para refuerzo de la seguridad pública. "La idea es que a mitad de este año esas obras se concluyan", dijo.

