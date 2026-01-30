"Guaymas está mejor que cuando llegamos": Karla Córdova resalta apoyo del Gobierno Federal y del Estado

Guaymas, Sonora.- Con la inversión que se ha aplicado en estos últimos años, tanto en materia de infraestructura como en el puerto, Guaymas muestra hoy otra cara a propios y extraños, con mucho mayor avance que antes, aseguró la alcaldesa Karla Córdova González.

"Guaymas está mucho mejor que cuando llegamos gracias al apoyo del Gobierno Federal y del estado, eso sin lugar a dudas", expresó la presidenta municipal durante conferencia de prensa en Palacio Municipal.

Manifestó que aquí se incluye el tema de seguridad, pues gracias a las estrategias implementadas por la Mesa por la Paz y la Seguridad, se acabaron los delitos de alto impacto en la ciudad, lo que ha brindado confianza y tranquilidad para la llegada de nuevas inversiones.

Podemos decir sin temor a equivocarnos, y como ya lo ha dicho el gobernador Alfonso Durazo, Guaymas será la palanca de desarrollo económico de Sonora", enfatizó.

La alcaldesa hizo énfasis en la inversión que se hace en el puerto, desde su ampliación en el área de maniobras hasta la adquisición de grúas propias, desazolve del canal de navegación y otras obras que permitirán la llegada de buques de mayor calado, lo que redundará en ingresos para el municipio.

Hizo alusión al enorme apoyo que se ha brindado a las comunidades yaquis, que aseguró se encontraban en completo abandono, y hoy ya lucen diferentes; "sigue habiendo aquí muchas necesidades, pero ya son menos, y sobre todo, se trabaja para subsanarlas".

"Guaymas está muy 'chipileada' tanto por la federación como por el estado, y la verdad que ya tocaba, porque igual estábamos muy abandonados", expresó la edil.

Fuente: Tribuna del Yaqui