Inicia convocatoria de la Beca Sonora, revelan fechas y cartelera de la ExpoGan Sonora 2026 y más en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy viernes 30 de enero

Revelan fechas y cartelera de la ExpoGan Sonora 2026

Durante la tarde del pasado jueves 29 de enero de 2026, se reveló la cartelera oficial de la ExpoGan Sonora 2026, que es considerado uno de los eventos más esperados del año en Hermosillo y en todo el estado, ya que se trata de una tradición que reúne lo mejor del ambiente ganadero y la diversión de una feria. El objetivo principal de la Expogan es promover la actividad ganadera del estado, así como impulsar el desarrollo económico, cultural y social de la región. Sin embargo, no solo celebra el trabajo del campo; también se ha convertido en un punto de encuentro donde la música, la cultura y el entretenimiento se mezclan para crear una experiencia única que atrae a miles de visitantes.

El Congreso del Estado de Sonora tiene nueva presidenta

De acuerdo a la propuesta de la mesa directiva emitida por el Partido del Trabajo y aprobada por unanimidad, se nombró a Alejandra López Noriega como la nueva presidenta del Congreso del Estado de Sonora. La presidenta del Congreso dijo que hay temas en las comisiones que se deben impulsar para el bienestar de la sociedad, por lo que será la prioridad en este nuevo periodo ordinario de sesiones por iniciar en febrero. Alejandra López Noriega, como presidenta del Congreso del Estado, reconoció que los procedimientos legislativos se han tornado lentos, por lo que es indispensable reunirse con los presidentes de cada una de las comisiones para examinar las propuestas que se tienen en análisis y avanzar en la aprobación de leyes.

Inicia convocatoria de la Beca Sonora de Oportunidades

El gobernador, Alfonso Durazo, anunció el arranque del registro para la Beca Sonora de Oportunidades, dirigida a estudiantes de universidades públicas correspondiente al periodo 2026-1; señaló que este programa representa una de las políticas públicas más importantes de su administración para garantizar la permanencia y continuidad académica de miles de jóvenes sonorenses. "Debemos reconocer la magnitud de corazón y la voluntad política del gobernador Alfonso Durazo Montaño en su empeño para apoyar a las y los estudiantes sonorenses, pues este 2026, con una inversión acumulada de mil millones de pesos, que beneficiará a más de medio millón de estudiantes, se consolida el programa de becas más grande en la historia del estado, superando la inversión otorgada en los últimos 35 años por los gobiernos de Sonora", manifestó Lamarque.

