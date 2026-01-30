¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Secretaría de Educación y Cultura

Inscripciones en línea y gratuitas para el ciclo escolar 2026-2027 comenzarán el 3 de febrero

Las inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 comenzarán el 3 de febrero en línea, y serán gratuitas para todos los estudiantes de educación básica pública

Inscripciones en línea y gratuitas para el ciclo escolar 2026-2027 comenzarán el 3 de febrero
Inscripciones en línea y gratuitas para el ciclo escolar 2026-2027 comenzarán el 3 de febrero Foto: Cortesìa

Ciudad Obregón, Sonora.- El proceso de inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 será en línea y totalmente gratuito para alguno de los planteles públicos de educación básica, dio a conocer Froylán Gámez Gamboa.

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora invitó a la sociedad a mantenerse informada y al corriente con los trámites para beneficio de la educación de sus hijas e hijos.

El día 3 de febrero arrancamos las inscripciones anticipadas para todas las niñas y niños de educación básica pública a través del portal www.yoremia.gob.mx; que no dejen pasar la oportunidad las madres y padres de familia", señaló.

Además, pidió que se aproveche para el registro de las tallas para los uniformes escolares gratuitos que se estarán entregando antes de iniciar el próximo ciclo escolar.

Por otra parte, aclaró que no hubo mayor problema de ausentismo durante la semana que recién terminó, en la que las bajas temperaturas.

Atendimos recomendaciones de Protección Civil previniendo las enfermedades por vías respiratorias, pues hay muchas niñas y niños que se trasladan en transporte público a sus escuelas", culminó.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.