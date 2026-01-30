Inscripciones en línea y gratuitas para el ciclo escolar 2026-2027 comenzarán el 3 de febrero

Ciudad Obregón, Sonora.- El proceso de inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 será en línea y totalmente gratuito para alguno de los planteles públicos de educación básica, dio a conocer Froylán Gámez Gamboa.

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora invitó a la sociedad a mantenerse informada y al corriente con los trámites para beneficio de la educación de sus hijas e hijos.

El día 3 de febrero arrancamos las inscripciones anticipadas para todas las niñas y niños de educación básica pública a través del portal www.yoremia.gob.mx; que no dejen pasar la oportunidad las madres y padres de familia", señaló.

Además, pidió que se aproveche para el registro de las tallas para los uniformes escolares gratuitos que se estarán entregando antes de iniciar el próximo ciclo escolar.

Por otra parte, aclaró que no hubo mayor problema de ausentismo durante la semana que recién terminó, en la que las bajas temperaturas.

Atendimos recomendaciones de Protección Civil previniendo las enfermedades por vías respiratorias, pues hay muchas niñas y niños que se trasladan en transporte público a sus escuelas", culminó.

Fuente: Tribuna del Yaqui