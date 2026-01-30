Isssteson y Staus realizan la primera reunión de trabajo para la mejora de servicios de salud

Hermosillo, Sonora.- Los integrantes de la mesa directiva del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) realizaron la primera mesa de trabajo con la dirección general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) para la mejora de servicios de salud en beneficio de los trabajadores.

En esta primera reunión de trabajo, el secretario general del sindicato universitario, Cuauhtémoc Nieblas, planteó la necesidad de ampliar los servicios del Isssteson, para dar capacidad a todos los derechohabientes, entre trabajadores activos, jubilados y familiares.

Cuauhtémoc Nieblas dijo que los trabajadores de la Universidad de Sonora pagan una cuota para servicios de salud de caída y no tienen los beneficios, por falta de suministros, personal, medicamento o infraestructura.

"Esta es la primera reunión de trabajo que tenemos con el nuevo director, tenemos una serie de planteamientos que realizar, como pedir más medicamentos; no puede ser posible que todavía te den el servicio a medias, todavía se batalla con los medicamentos", indicó el líder sindical.

En la reunión también estuvo presente la rectora de la Universidad de Sonora, Dena Camarena Gómez, quien refrendó su compromiso para que la comunidad universitaria pueda tener un mejor servicio.

Por su parte, el director del Isssteson, Manuel Esparza Ledezma, dijo que se trabaja para la adquisición de mejor material médico y renovar cada uno de los centros de salud y los hospitales de Sonora.

Recalcó que el Isssteson ha puesto en práctica desde meses atrás la telemedicina, que ha mejorado los procesos médicos y de salud en hospitales y centros de salud apartados para la atención de casos específicos que no pueden ser trasladados.

Cinco mil agremiados tiene el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Unison) en sus 6 planteles ubicados en Caborca, Santa Ana, Nogales, Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa, que se atienden en centros de salud del Isssteson u hospitales regionales.

Isssteson y Staus realizan la primera reunión de trabajo para la mejora de servicios de salud

Fuente: Tribuna del Yaqui