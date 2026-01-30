La Cruz Roja Hermosillo es líder nacional en emergencias; brinda más de 80 servicios diarios al día

Hermosillo, Sonora.- La Cruz Roja Hermosillo se posiciona como referente nacional en la atención de emergencias prehospitalarias, al brindar en promedio más de 80 servicios diarios y hasta 150 durante los fines de semana.

Daniel Bon Camou, presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja Hermosillo, informó que la institución opera de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los siete días de la semana, con tiempos de respuesta que van de los 10 a los 15 minutos.

"Tan solo el año pasado se atendieron alrededor de 28 mil servicios de auxilio en distintos puntos de la ciudad, cifra que se complementa con la operación de su Clínica de Especialidades", detalló.

Daniel Bon Cam agregó que los principales reportes corresponden a accidentes de tránsito, choques, volcamientos y atropellamientos. Para esta labor, la Cruz Roja cuenta con el apoyo de 250 personas voluntarias capacitadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui