Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal, Javier Lamarque, encabezó la primera asamblea informativa de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, en la cual se contó con la participación de rectores y directores de 30 universidades del estado de Sonora. El alcalde fue en compañía del secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa.

"Debemos reconocer la magnitud de corazón y la voluntad política del gobernador Alfonso Durazo Montaño en su empeño para apoyar a las y los estudiantes sonorenses, pues este 2026, con una inversión acumulada de mil millones de pesos, que beneficiará a más de medio millón de estudiantes, se consolida el programa de becas más grande en la historia del estado, superando la inversión otorgada en los últimos 35 años por los gobiernos de Sonora", manifestó Lamarque.

Javier Lamarque encabeza asamblea informativa del programa de Becas Sonora con autoridades universitarias

Durante la reunión que se celebró en el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), el presidente municipal externó las bondades, así como información veraz del programa de Beca Sonora de Oportunidades, el mismo que, al día de hoy, registra una inversión superior a 830 millones de pesos, el cual está destinado para contribuir a la permanencia escolar y a la reducción de la deserción, particularmente entre niñas, niños y jóvenes de familias necesitadas.

Asimismo, Javier Lamarque también reconoció el gran trabajo que se ha realizado para favorecer los procesos educativos en Sonora, refiriéndose a los temas abordados durante la asamblea que tienen que ver con la Inteligencia Artificial (IA), nuevas tecnologías y todos los aspectos que repercuten significativamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Por su parte, el titular de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, mencionó que desde este viernes 30 de enero de 2026 se abrirá la convocatoria para inscribirse a la Beca Sonora de Oportunidades y el registro concluirá el viernes 13 de febrero del año en curso; esto es para beneficio de estudiantes de escuelas públicas.

Javier Lamarque encabeza asamblea informativa del programa de Becas Sonora con autoridades universitarias

Fuente: Tribuna del Yaqui