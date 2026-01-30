Navojoa cierra enero con saldo rojo en accidentes vehiculares; suman 12 fallecimientos por choques

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a las estadísticas de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el municipio de Navojoa cerrará el mes de enero con 12 fallecimientos a causa de accidentes vehiculares.

Durante la última semana se registró el fallecimiento de dos personas más en accidentes carreteros distintos; el primero de ellos se presentó en la carretera estatal Navojoa-Etchojoa a la altura del ejido 5 de junio, mientras que el segundo siniestro se registró en el canal de Las Pilas, donde un adulto mayor cayó en sus aguas y murió por ahogamiento.

Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública en Navojoa, precisó que durante el mes de enero, al menos cinco personas fallecieron al caer al canal de riego, mientras que el resto de los accidentes se originaron por la posible combinación del alcohol con el volante; por ello se exhortó a la población a conducir con precaución en las márgenes del canal, así como a asignar un conductor sobrio.

El comisario de Seguridad Pública informó que el municipio de Navojoa no está apto para conducir en exceso de velocidad, lo cual ha sido uno de los motivos por los cuales los accidentes vehiculares se encuentran al alza en este arranque de año.

Fuente: Tribuna del Yaqui