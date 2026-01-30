¡Regreso masivo! Cobach Sonora recibirá a más de 28 mil 500 estudiantes que regresan a clases

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora informó este viernes 30 de enero de 2026 que, a través del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), dará la bienvenida a más de 28 mil 500 estudiantes que regresan a las aulas y reanudan sus clases con el inicio del semestre par del ciclo escolar 2025-2026, el cual dará marcha este martes 3 de febrero del presente año.
La hora de entrada de los educandos a la institución educativa será a partir de las 7:00; asimismo, las actividades escolares se reanudan en los 30 planteles que conforman este subsistema educativo en la entidad, con el regreso de alumnas y alumnos a las aulas. Anteriormente, para el inicio del ciclo 2025-2026 en septiembre de 2025, se registró una alta asistencia, cercana al 100 por ciento, en todos los planteles del estado.
Según el director general del subsistema, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, recibir nuevamente a las y los estudiantes que cursarán segundo, cuarto y sexto semestre representa una gran motivación para toda la comunidad del colegio, destacando al personal directivo, administrativo, de servicios y docentes, haciendo hincapié en que los profesores se encuentran entusiastas de reanudar con el proceso de enseñanza-aprendizaje en los jóvenes.
"La algarabía retornará a las aulas de los 30 planteles con el regreso de nuestros estudiantes, al iniciar el semestre par de este ciclo escolar. Estamos muy contentos de recibir de nuevo a nuestras alumnas y alumnos", expresó el directivo.
El personal docente ha fortalecido su conocimiento mediante una preparación con cursos y capacitaciones de actualización; por ello, se tienen altas expectativas para este semestre, con el fin de recibir a las y los jóvenes, brindándoles una formación y enseñanza de calidad, obteniendo aprendizajes significativos, en este periodo escolar que dará inicio el 3 de febrero y concluirá el 5 de julio.
Fuente: Tribuna del Yaqui