Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora informó este viernes 30 de enero de 2026 que, a través del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), dará la bienvenida a más de 28 mil 500 estudiantes que regresan a las aulas y reanudan sus clases con el inicio del semestre par del ciclo escolar 2025-2026, el cual dará marcha este martes 3 de febrero del presente año.

La hora de entrada de los educandos a la institución educativa será a partir de las 7:00; asimismo, las actividades escolares se reanudan en los 30 planteles que conforman este subsistema educativo en la entidad, con el regreso de alumnas y alumnos a las aulas. Anteriormente, para el inicio del ciclo 2025-2026 en septiembre de 2025, se registró una alta asistencia, cercana al 100 por ciento, en todos los planteles del estado.

¡Regreso masivo! Cobach Sonora recibirá a más de 28 mil 500 estudiantes que regresan a clases

Según el director general del subsistema, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, recibir nuevamente a las y los estudiantes que cursarán segundo, cuarto y sexto semestre representa una gran motivación para toda la comunidad del colegio, destacando al personal directivo, administrativo, de servicios y docentes, haciendo hincapié en que los profesores se encuentran entusiastas de reanudar con el proceso de enseñanza-aprendizaje en los jóvenes.

"La algarabía retornará a las aulas de los 30 planteles con el regreso de nuestros estudiantes, al iniciar el semestre par de este ciclo escolar. Estamos muy contentos de recibir de nuevo a nuestras alumnas y alumnos", expresó el directivo.

El personal docente ha fortalecido su conocimiento mediante una preparación con cursos y capacitaciones de actualización; por ello, se tienen altas expectativas para este semestre, con el fin de recibir a las y los jóvenes, brindándoles una formación y enseñanza de calidad, obteniendo aprendizajes significativos, en este periodo escolar que dará inicio el 3 de febrero y concluirá el 5 de julio.

