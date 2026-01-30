Rickettsia y parvovirus: las principales amenazas para las mascotas en Ciudad Obregón, según veterinarios

Ciudad Obregón, Sonora.- Los casos de mascotas con rickettsia no muestran una disminución significativa, según veterinarios particulares de Ciudad Obregón que la señalan como la principal causa de consultas desde hace varios meses.

También conocida como 'fiebre manchada', es una infección bacteriana grave que provoca síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, erupciones cutáneas y malestar general, que debe tratarse médicamente con antibióticos lo antes posible, dijo el médico veterinario Rogelio Sandoval Torres.

La rickettsia no baja, se siguen presentando, lamentablemente, varios casos prácticamente a diario de perritos que atendemos con esa enfermedad, siendo unos tres perritos diariamente con esa enfermedad", comentó Rogelio Sandoval Torres.

Señala que en teoría debería haber disminuido desde el pasado mes de diciembre por cuestiones climáticas; sin embargo, esta temporada ha sido muy inusual en el comportamiento de las temperaturas.

Como es una enfermedad que transmite la garrapata, debería ser temporada baja de casos por el frío; sin embargo, todavía sigue haciendo calor en días, por lo que nos sigue afectando y sin duda sigue siendo la enfermedad número uno en nuestros consultorios", aseguró.

Asegura que, además de la rickettsia, hay otra enfermedad que se ubica en los primeros lugares de causas de consulta en las distintas clínicas veterinarias.

Lamentablemente, hay también mucho cachorrito enfermo de parvovirus; la gente sigue sin poder adoptar la cultura de la vacunación para sus mascotas", señaló durante entrevista con TRIBUNA.

Ese padecimiento es un virus ambiental, prácticamente imposible de evitar que en alguna ocasión la mascota se enferme, aun si es un animalito que no acostumbra salir de la casa, y la única manera de prevenirlo es vacunando a las mascotas.

El parvovirus es mortal en cachorros; de hecho, entre más jóvenes sean las mascotitas, más peligroso es para ellos ese padecimiento, de ahí la importancia de la prevención en el tema de salud y atenderlos rápidamente al adquirir la enfermedad", subrayó.

El parvovirus ataca a los cachorros que no han sido vacunados; sin embargo, según especialistas, también existen posibilidades de que canes adultos se puedan contagiar con esa enfermedad.

A pesar de las temperaturas inusuales, los perros continúan siendo infectados por garrapatas, junto con el parvovirus.

Fuente: Tribuna del Yaqui