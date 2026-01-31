¡Álamos baja el telón! El Festival Alfonso Ortiz Tirado llega a su fin con rotundo éxito

Álamos, Sonora.- El Instituto Sonorense de Cultura (ISC) entregó la 'Medalla Alfonso Ortiz Tirado' a la soprano Ailyn Pérez durante la última 'Noche de Gala' en el Palacio Municipal, como parte de la ceremonia de clausura de la edición 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) en el Pueblo Mágico de Álamos.

A falta del conteo final, la Dirección de Turismo Municipal confía en que este año se logró rebasar la meta de 140 mil asistentes, gracias a que 'La ciudad de los portales' lució abarrotada durante los últimos conciertos en la plaza de armas.

Durante la ceremonia de clausura, la cantante soprano agradeció a las autoridades por su reconocimiento, lo cual significa un reencuentro con sus raíces y un impulso para su carrera artística.

Me siento muy honrada de recibir esta medalla con el mensaje claro de que la generosidad y humanidad de la música abre las puertas de las almas hacia el mundo", expresó.

Por su parte, el presidente municipal de Álamos, Samuel Borbón Lara, reconoció el esfuerzo del gobierno del estado de Sonora, a través del Instituto de Cultura, para garantizar que cada nueva edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado sea mejor que la anterior para el disfrute de los visitantes.

Finalizamos uno de los festivales más importantes de nuestro país gracias al acompañamiento de nuestras autoridades estatales, quienes organizaron con mucho cariño el FAOT", afirmó.

De igual manera, señaló que en esta edición del FAOT se espera rebasar la meta de 150 millones de pesos como derrama económica para el Pueblo Mágico de Álamos; lo cual sin duda significa un gran respiro económico para los pequeños y medianos comerciantes, así como para las familias de la región.

