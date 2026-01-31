Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño, el Gobierno de Sonora y la Unión Europea formalizaron su alianza con el programa Global Gateway, confirmando el interés de la Comisión Europea y Arizona en la expansión del Puerto de Guaymas, lo que convierte a Sonora en el primer gobierno subnacional en el mundo en acceder a un modelo de financiamiento para posicionar al puerto como un centro logístico global.

El titular del Ejecutivo estatal mencionó que esta alianza tiene como objetivo crear una ruta para que Guaymas se convierta en el primer puerto 'net zero' de la región, basado en resultados del Plan Sonora, es decir, un centro logístico con balance de actividades operativas con sustentabilidad ambiental y financiera.

Durante el evento Global Gateway - Green Shipping Corridors en Hubs, celebrado el 27 de enero en la Ciudad de Panamá, se abordó la importancia estratégica de Guaymas para la cooperación portuaria entre México y la Unión Europea. El encuentro contó con la participación de Félix Fernández-Shaw, director para América Latina y el Caribe de la Comisión Europea.

Con este acuerdo, el Puerto de Guaymas da paso decisivo para convertirse en uno de los nodos logísticos más importantes de México y Norteamérica. El gobernador Alfonso Durazo subrayó que esta transformación no sería posible sin el respaldo del Gobierno de México, que ha invertido más de cuatro mil millones de pesos en la modernización del puerto, permitiendo ampliar patios de maniobra, rehabilitar la infraestructura ferroviaria y reforzar su capacidad operativa.

Alfonso Durazo y Unión Europea formalizan alianza estratégica con el programa Global Gateway

Fuente: Tribuna del Yaqui