Clima en Sonora: ¿Enero cerrará con lluvias? Conagua advierte de cielos medio nublados y clima cálido

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, se sabe que esperar para diferentes entidades para este sábado 31 de enero del 2026. Según el pronóstico, viene un día cielos medio nublados y clima cálido, ¿acaso enero cerrará con lluvias?

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han revelado, que hoy se esperan cielos medio nublado durante el día y sin probabilidad de lluvia en la región. Durante la mañana, el ambiente será de frío a fresco, así como ambiente muy frío con posibles heladas en sierras de Sonora, mientras que por la tarde, el ambiente será cálido en Sonora y caluroso en Sinaloa.

En las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos entre el norte y noroeste de Sonora, existirán condiciones para días frescos y tardes cálidas, con temperaturas mínimas de 12 a 18 grados durante el día y máximos de los 30 a 35 grados a lo largo de la tarde, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad.

uD83CuDF2C?En entidades del norte y noroeste de #México, se pronostican #Rachas fuertes de #Viento, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/DoIsvYpDy3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 31, 2026

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos un poco bajas, que podrían tener mínimo de 10 a 20 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 30 a 50 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur. Estas rachas podrían provocar tolvaneras por todo el estado.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

??#Lluvias muy fuertes a intensas, ambiente #Frío a muy frío, #EventoDeNorte y caída de #Aguanieve o #Nieve, son los efectos que genera el #FrenteFrío 32 en su recorrido por el territorio nacional. Conoce los estados afectados en voz de nuestra especialista pic.twitter.com/rAor3snqDF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui